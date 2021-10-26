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Иммунолог рассказал об опасной особенности штамма COVID «дельта»
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В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, в основном речь идет о штамме «дельта», который отличается гораздо более высокой способностью к заражению, чем у предыдущих штаммов, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, «дельта» – штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней – «заслуга» именно этого варианта SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что его способность к заражению гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, приводит его слова радио Sputnik.
«Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека», – отметил Болибок, а также пояснил, что для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного.
По его словам, «кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски».
«Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19», – отметил Болибок. Он напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» превышает 90%.
Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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Вирусолог объяснил, почему нет лекарства от COVID-19
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В отличие от бактерий, вирус – практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. И для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Нельзя сказать, что никто не занимается поиском лекарства от коронавирусной инфекции. Это просто не афишируется, поскольку пока никаких существенных успехов в этом нет. Как только будет чем похвастаться, они сообщат, потому что им нужно будет выводить препарат на рынок, нужна реклама», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что в начале пандемии уже сообщалось, что лекарство от коронавируса есть, и им даже успешно лечили инфекцию, однако оно оказалось не столько эффективным, сколько токсичным. Все эти препараты были сделаны на основе японского фавипиравира. И пока ни один препарат не справился с данным вирусом лучше и безвреднее, чем человеческий иммунитет. Поэтому упор во всем мире сделан именно на создание и доработку вакцин, а не на поиск лекарства от COVID-19.
«Токсичность – это родимое пятно всех противовирусных препаратов, потому что в отличие от бактерий, которые представляют собой самостоятельную клетку, вирус вообще практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. Получается, что для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку. А вот сделать препарат, который избирательно будет убивать только клетки, которые заражены, и не будет трогать клетки, которые не заражены, пока не удается», – объясняет вирусолог.
Тем не менее, на данный момент, по словам собеседника, немало химиков, причем как в России, так и за границей, которые разрабатывают препараты, в том числе против коронавируса. Однако, помимо разработки, их нужно еще и испытывать, но в России очень мало лабораторий, в которых можно работать с возбудителями первой и второй группы.
«Из тех, кто имеет такие возможности, это Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны РФ и центр «Вектор». Лабораторий очень мало, и они так или иначе заняты своими целевыми заданиями. Поэтому терапевтические препараты попросту сложно разрабатывать и негде исследовать», – рассказывает Чепурнов.
Кроме того, в случае с коронавирусной инфекцией есть еще одна проблема: практически полное отсутствие хорошей лабораторной модели (восприимчивого животного), продолжает специалист. А этот момент просто необходим для проверки противовирусного эффекта препарата. Испытаний таких необходимо проводить достаточно много, поскольку в некоторых случаях синтезированный препарат может не обладать прямым противовирусным эффектом, но на живой модели, в том числе на человеке, он может быть эффективен. Также и наоборот: препарат может обладать сильным противовирусным эффектом, но не излечивать. Например, ученые выяснили, что многие вытяжки из лекарственных трав обладают противовирусным эффектом – ими полезно полоскать рот, это действительно защищает от коронавируса, однако не излечивает от него.
«Чтобы лечить человека, нужно на какой-нибудь модели показать, что эффект есть, препарат хорошо работает, и только после этого можно запустить такой препарат на исследование вредности, токсичности и так далее. Даже вакцину против коронавируса пробовали всего на двух животных: приматах (что является очень дорогим и сложным) и трансгенных (генномодифицированных) животных (мышах, которым введен ген, благодаря которому они становятся восприимчивы к инфекции, как и человек). Однако такая мышь стоит как обезьянка, потому что их нужно растить и так далее. То есть моделей для испытаний практически нет», – подчеркивает вирусолог.
Сейчас есть лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, делится профессор. Против данного заболевания разработали двух- и трехсложную комбинацию препаратов, которые влияют на разные этапы размножения вируса в клетке или его размножение. Стоимость этого препарата для лечения только недавно удалось понизить с миллиона до 50–60 тысяч рублей.
«Первый пример есть, но пока он единственный. Но поскольку механика у каждого вируса своеобразная, применить для создания лекарственного препарата то же, что и в лекарстве от гепатита С, невозможно. Потому что все построено не на общих закономерностях, а на конкретном вирусе (свойствах его генома, биологии и так далее). Вот для гепатита С удалось подобрать сложную комбинацию, хотя он очень сложным был для лечения и создания вакцины, даже казалось, что это сделать практически невозможно. А все потому, что у него, так же как и у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), очень изменчивый геном, что позволяет ему блестяще уклоняться от противовирусного иммунитета», – заключил Чепурнов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что лекарственные препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, спасают жизни, однако они имеют побочные эффекты. В частности, лечение ими может привести к токсическому поражению печени.
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Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID
Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.
Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.
Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.
Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в России из-за смерти пациента от коронавируса.
Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.
Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.
Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.
Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.
Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи».
Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Вирусолог спрогнозировал срок завершения эпидемии
Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
«У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <…> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией», – пояснил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек. По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида.
За минувшие сутки в России выявили 37 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.
В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.
«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены прежде всего для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.
Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно, на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.
Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
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Академик РАН разъяснил оптимальный срок ревакцинации
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Ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что оптимальный период для ревакцинации от коронавирусной инфекции составляет полгода. Таким образом, по его словам, в организме будет поддерживаться высокий уровень антител, что поможет защититься также от дельта-штамма.
«Повторная вакцинация через 3, 6, 9 месяцев – это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю 4–5 раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа. Иначе говоря, есть календарь, кратный трем месяцам», – рассказывает Черешнев.
Он отмечает, что если ревакцинация будет пройдена через, условно, семь месяцев, то хуже тоже не будет. Однако для того, чтобы не нарушать прививочный календарь, ведь прививки требуются не только от коронавируса, но и от гриппа, пневмококка и других заболеваний, выбран именно такой интервал, иначе «одно будет гасить другое».
«Иммунный паралич опасен тем, что у человека просто не развивается иммунный ответ: не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса. То есть вместо реакции накопления антител и клеток развивается реакция угасания, торможения, иммунная система будет реагировать торможением. Но это только в том случае, если часто вводить антигены», – объясняет академик.
Соответственно, период в шесть месяцев был выбран в качестве среднего и самого оптимального интервала, подходящего для населения, заключил собеседник.
Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев предупредил, что слишком часто делать ревакцинацию опасно, поскольку она может вызвать иммунологический паралич, порекомендовав делать повторную прививку не ранее, чем через полгода после прохождения первой вакцинации.
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Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19
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Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном заболевании COVID-19, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте приказа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 8 ноября.
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.
В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.
В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Ранее Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и предоставил главам регионов возможность на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Попова объяснила разницу между локдауном и предстоящими нерабочими днями
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Предстоящий период нерабочих дней в России – это не локдаун, сейчас у людей появилась возможность провести время с семьей и на свежем воздухе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эти грядущие девять дней – я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]», – пояснила она в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.
Ранее Попова заявила, что главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов. По ее словам, чтобы хорошо встретить новогодние праздники, россияне должны ограничить количество контактов и провести нерабочие дни дома.
Также она отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
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Россияне не стали делать запасы продуктов перед нерабочими днями
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Расходы россиян в период с 18 по 24 октября, когда было объявлено о грядущем локдауне, никак не изменились и не отреагировали, сообщает аналитический портал «СберИндекс» после проведения исследования.
«В целом перечисленные колебания свидетельствуют об изменении поведения лишь отдельных групп потребителей. Общая цифра по спросу (+13,2% г/г после +13,7% г/г неделей ранее) говорит об отсутствии масштабных сдвигов», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в категории «Продовольствие» расходы даже снизились, если сравнивать с показателями первого локдауна.
Аналитики заметили незначительные траты лишь по отдельным направлениям. Расход на товары и услуги за прошлую неделю составил +13,2% год к году. Индекс потребительской активности снизился относительно прошлой недели.
Выросли расходы в салонах красоты – на 10,5%, на 5% – в сегменте «Кафе, бары, рестораны». Изменения характерны для Москвы и Московской области, но они не подходят под определение «ажиотаж», пишут эксперты.
Отмечается, что россияне решили использовать локдаун в качестве отпуска, что прослеживается на расходах на транспорт – как на локальный, так и на международный. Вырос спрос на отели – на 6% в России, на зарубежные отели – на 24%.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Власти подготовили проект выплат малому бизнесу
Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.
«Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», – пояснил глава правительства.
По его словам, речь идет о сумме в 38,5 млрд рублей, поддержку окажут примерно 3 млн человек. Премьер также сообщил, что подготовлен проект о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах. Подать заявку на выплату можно будет начиная с 1 ноября, сами выплаты начнут осуществлять с 15 ноября.
Ранее представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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В шести регионах начались нерабочие дни
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно, передает РИА Новости.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Попова рассказала о необходимом уровне антител к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции.
«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», – сказала Попова в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.
Ранее Попова заявила, что главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов.
Также она отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, что академик РАН Валерий Черешнев рассказал, что ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается.
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ «Вектор», снятые на камеру электронного микроскопа», – приводит РИА «Новости» сообщение центра.
Отмечается, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Ранее российские ученые нашли 60 вариантов штамма коронавируса «дельта».
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Оперштаб Москвы заявил об отсутствии планов продлевать нерабочие дни
Власти не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщил Оперштаб Москвы.
«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», – говорится в сообщении штаба в Telegram.
Там напомнили, что указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Также в городе введены следующие меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы; жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
С 25 октября в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
В красную зону эпидемической опасности вошли восемь областей Украины
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Вступило в силу решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины о переводе Николаевской и Ровенской областей в красную, самую строгую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
В красной зоне теперь находятся восемь областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская, передает ТАСС.
В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.
В прошлую пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. В тот же день стало известно, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали 70 стран с общим населением 4 млрд человек, что составляет половину населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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