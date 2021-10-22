Глава «Альянса врачей» увидела в действиях антиваксеров влияние Запада

Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева написала в соцсетях, что изучила мнения противников вакцинации, чтобы понять их психологию, и увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.

Васильева написала в Facebook, что она «долго изучала литературу по вакцинации – взяла интервью у ведущих врачей, перечитала десятки разных научных и научно-популярных статей в процессе подготовки видеоролика, в котором четко и понятно объясняю вместе с ведущими докторами о важности и необходимости прививаться».

Также она изучила и «большой объем различного материала противников вакцинации, пытаясь вникнуть и понять их психологию».

На ее взгляд, прослеживается «странная линия». Так, все понимают, что «коронавирусная пандемия – трагедия мирового масштаба», и уже нет сомнений, что «Спутник V» «занимает не последнее, а может даже, и одно из первых мест по эффективности и безопасности», однако Запад «все откладывает и откладывает» признание вакцины, которой пользуются уже в 75 странах мира с населением более 4 млрд человек.

«Как-то негуманно выходит со стороны западных регуляторов – каждый раз находить постоянно причины и не давать возможности другим странам пользоваться не только своими, но и нашими разработками. А не знает ли Запад, что есть в России население, которое бесспорно оглядывается на их решения? Ведь многие наши пациенты, видя, что «Спутник V» в Европе не регистрируют, априори продолжают подпитывать ложные мысли о недостаточном качестве нашей вакцины? Ощущение неприятное – как будто политические мотивы влияют на решения, касающиеся здоровья и жизни многих людей на планете», – предположила она.

При этом, по словам Васильевой, в России антиваксеры постоянно приводят «бесспорные аргументы» – слова самых главных людей в нашей стране – реплики «соседки» или «сестры кассира», что мол российские вакцины плохие, просто ужасные», и вместе с тем заявляют, что Россия якобы «не справляется с пандемией».

Она указала, что из-за распространения в Сети роликов противников вакцинации, а также «очевидно проплаченных вопросов от журналистов «Дождя» и «Настоящего времени», закрадывается мысль о том, «а не политика ли тут опять».

«Прочитав и послушав абсолютный бред антиваксеров про наш «Спутник», увидев, какое у нас в стране количество людей, в головы которых вбиты эти антинаучные мысли, невольно задумываешься, а не преднамеренная ли это кампания того же Запада, не желающего регистрировать наш «Спутник», чтобы продвигать свои вакцины, зарабатывать на них миллиарды и при этом показывать, что российские разработки плохие, что Россия не справляется с пандемией?», – предположила Васильева.

Она отметила, что антиваксеры, вероятно, не появляются сами собой: «Не финансируются ли эти самые антиваксеры, навязывающие страхи про рога и копыта, чипы и изменение генома, да и все мощное антиваксерское движение (которое очень и очень губительно для России) теми же, кто, прикрываясь словами «это наша работа», задает мне проплаченные премерзкие вопросы от якобы независимых СМИ?».

«Хорошо, если я ошибаюсь. Но даже если так – а вдруг, прочтя эти слова, у странных людей, продвигающих антиваксерные идеи и получающих за это деньги от Запада, проснется совесть и осознание – скольким людям они причинят горе и боль. Ведь из-за них умирают люди», – заключила Васильева.

Отметим, что в октябре суд назначил Васильевой год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.

Между тем в количество зарегистрированных в России случаев коронавируса перевалило за 8 млн, ежедневно регистрируют больше 30 тыс. новых вирус-положительных пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД