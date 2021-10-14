Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили

Преображенский суд Москвы назначил год ограничения свободы главе профсоюза «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы Васильева признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», – сообщил источник РИА «Новости».

Решением суда Васильевой запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы, а также надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц.

Представитель прокуратуры просил назначить подсудимой один год и восемь месяцев ограничения свободы.

Как сообщил адвокат Васильевой Дмитрий Джулай, сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Остальным фигурантам дела приговоры уже были вынесены. Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией*» (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Участница Pussy Riot Мария Алехина, мундеп Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы (последнему в апелляционной инстанции наказание снизили до 10 месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу «Ив Роше», осужден условно на год.

Уже вступили в силу приговоры в отношении Соболь, Ляскина и Навального.

Напомним, 28 сентября российские следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.