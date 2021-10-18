Facebook пообещала нанять 10 тыс. инженеров в странах ЕС

В Госдуме призвали лишать Нобелевской премии мира за преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира. По его словам, нет четких критериев, за что вручают эту награду, а в случае преступлений со стороны лауратов доверие к премии со стороны общественности ослабевает.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук – вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С Премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», – заявил политик в Telegram.

Он также подчеркнул, что изначально такие критерии существовали. Володин привел отрывок из завещания Альфреда Нобеля, в котором говорится, что Премию мира вручают «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Как пример случая, когда заслуги лауреата неясны, спикер Госдумы привел бывшего президента США Барака Обаму. Тот получил Нобелевскую премию мира в первый год своего нахождения в должности главы государства, когда говорить о каких-либо результатах работы было преждевременно.

Кроме того, по мнению Володина, премию нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Он получил награду в 2019 году, однако потом, как пишет политик, премьер развязал в своей стране гражданскую войну.

«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал Премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», – подытожил политик.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.