Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте для назначаемых им госслужащих 22 января 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», – говорится в тексте проекта, передает ТАСС. Как отмечено в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней – 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. «Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», – говорится в тексте. В связи с этим законопроектом предусмотрено, что «в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы» возрастное ограничение не применяется для госслужащих, «замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации».

Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты 21 января 2021, 14:20

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что инфляция в России в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, «цены выросли более заметно – на 6,7%», а по некоторым «скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов». «Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», – сказал Путин, передает ТАСС. При этом он отметил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась «меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках». «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии», – отметил глава государства. В то же время президент указал, что факторы нестабильности экономического развития в России и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Как считает глава государства, в этих условиях важно «максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом». Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Кириенко назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Госдуму 21 января 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, поставил задачи по выборам в Государственную думу, которые запланированы на сентябрь. Оптимальным результатом для «Единой России» по спискам было названо получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы – 45%. Об этом РБК сообщили два участника семинара. Действующие депутаты Госдумы, достойно показавшие себя и пользующиеся доверием избирателей, гарантированно будут поддержаны на выборах, сказал участник мероприятия. Там, где есть сомнения в поддержке людей, по словам Кириенко, «надо не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и защищать, добавил источник. Ранее Общественная палата анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборах 2021 года. Один из общественных штабов по контролю и наблюдению за выборами, намеченными на сентябрь, уже сформирован в столице. Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой» 22 января 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС. Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров». Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье». Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков. В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков. В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. Прилепин может возглавить партию «Справедливая Россия – за правду» 21 января 2021, 11:12

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что председатель партии «За правду» Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии «Справедливая Россия – За правду». «Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. ... Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все (решения) принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение», – сказал Миронов, отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии. По словам Миронова, он готов поступиться местом председателя, если это будет необходимо для борьбы за второе место в Госдуме, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы». Помимо этого, лидер «Справедливой России» заявил, что откажется от места в Совете Федерации, если его туда пригласят. «А зачем мне рядовое кресло члена Совета Федерации? Я там был, десять лет возглавлял Совет Федерации. Наверное, не стоит мне туда входить», – подчеркнул он. В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Миронов предложил КПРФ и ЛДПР объединиться со «Справедливой Россией» 20 января 2021, 12:00

Фото: Анна Исакова/пресс-служба

Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться, чтобы покончить с «монополией одной партии». «Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране. И мы сегодня призываем к объединению всех левых сил. Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге – давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», – сказал Миронов, передает РИА «Новости». Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы 22 января 2021, 14:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции на территории России. Изменения предлагаются в ст. 4 Земельного кодекса РФ и ст. 9 Жилищного кодекса РФ. «В соответствии с указанными Конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу. Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. «Законопроект дополняет указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», – уточняется в документе. В прошлом году были приняты и подписаны президентом четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции России на территории страны. Кроме того, на рассмотрении палаты имеются поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами. В первом пакете проектов о приоритете Конституции предлагались поправки в 110 законодательных актов, в том числе в пять кодексов, помимо Семейного: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. В декабре президент Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию 19 января 2021, 19:03 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки». «Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД. «Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс. «[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале. «А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Путин назвал цели России в сфере экономики 21 января 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещания по экономическим вопросам призвал не только вернуть докризисные макроэкономические показатели, но и выйти на устойчивую траекторию развития. «Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития», – сказал он, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях. По словам Путина, факторы нестабильности в экономике сохраняются везде на фоне пандемии и нарушений связей. «В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом», – подчеркнул президент. Кроме того, глава государства обратил внимание, что стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции. По его словам, эта проблема требует дополнительного рассмотрения. Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу. «Справедливая Россия» официально начала объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России» 21 января 2021, 19:34 Текст: Вера Басилая

Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» принял решение начать процесс объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России», заявил лидер справороссов Сергей Миронов. «Сегодня на президиуме центрального совета партии «Справедливая Россия» принято следующее решение. Первое, принято решение, что мы вступаем в процесс объединения», – приводит ТАСС слова Миронова. Ранее сообщалось, что центральный политический совет «Патриотов России» одобрил объединение с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» и созвал съезд, на котором будет принято окончательное решение о создании единой партии. В партии считают, что будущее россиян и процветание страны «должны быть выше личных, партийных интересов». «Это объединение необходимо, прежде всего, чтобы вернуть реальную и истинную власть российскому народу, решительно и кардинально изменить курс развития страны и реальное положение дел в российском государстве и обществе. Мы хотим сформулировать и предложить российскому народу конкретный путь движения в будущее», – заявили «Патриоты России». В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье 21 января 2021, 14:15 Текст: Ольга Никитина

В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир. «В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», – приводит его слова ТАСС. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет». В декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тысяч. Причем наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится. Партия «Справедливая Россия – за правду» захотела стать второй на выборах в Госдуму 20 января 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Партию, созданную после объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», удовлетворит только второе место на выборах в Государственную думу, сообщил секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков. «Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединенной партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся. Единственный вопрос, над которым мы будем работать, это место, которое мы займем на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся», – сказал Новичков РИА «Новости». Он пояснил, что будет меняться программа, в объединенной партии «появятся новые лидеры, новые лица». «Ради этого все создается, чтобы дать бой остальным политическим силам, конкурентам и стать как минимум второй влиятельной силой в нашей стране», – подчеркнул Новичков. По его словам, результат должен быть сопоставим с результатом партии, претендующей на первое место. «Однозначно, это не те результаты, которые были продемонстрированы оппозиционными партиями на выборах в ГД в 2016 году, то есть это как минимум уже не интересно», – отметил секретарь ЦК партии. «Выход новой влиятельной политической силы на политическую арену меняет политические конструкции и создает условия для более устойчивого поступательного развития нашей общей родины», – полагает он. Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».