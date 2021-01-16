Выпущенные иранские ракеты взорвались в 160 км от авианосца США

Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца «Нимиц», сообщают СМИ.

По данным источников FoxNews, ракеты из Ирана «приводнились в опасной близости от коммерческого корабля в Индийском океане и в 100 милях от ударной группы во главе с авианосцем «Нимиц», передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, официальные лица США, пожелавшие остаться анонимными, говорят, что по крайней мере одна из ракет упала в 36 километрах от торгового судна, а в 160 километрах от «Нимица» взорвались две баллистические ракеты.

«Нимиц», как отмечает издание, находился далеко за горизонтом и ракеты были не видны с авианосца и кораблей сопровождения, однако при взрыве осколки ракет разлетелись далеко в разные стороны.

В субботу сообщалось, что военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тыс. километров.

В январе 2020 года Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал КСИР. Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.