От Вучича в Вашингтоне потребовали признания независимости Косова

США на переговорах в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александра Вучича признания независимости Косова, сообщил сербский министр финансов Синиша Мали.

«Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых в десяти подразумевается двустороннее признание. От 20 присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало», – сказал Мали, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вечерне новости».

Министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич отметил в разговоре с РИА «Новости», что Белград не намерен обсуждать территориальные вопросы на встрече с США.

«Приоритет будет отдаваться экономическим вопросам, то есть экономике и ее практическому применению в реальности текущих отношений, и я не верю, что в повестке дня стоит что-то более широкое, даже территориальные или статусные вопросы, при этом я не исключаю такой возможности, если политические и другие условия в международном сообществе будут соблюдены, включая мнение постоянных членов СБ ООН, а также стран ЕС. Конечно, во всем этом необходимо мнение Российской Федерации и президента (Владимира) Путина, а также позиция наших китайских друзей», – сказал глава ведомства.

Он отметил, что предметом обсуждения станут конкретные проекты, приоритетом станут инфраструктурные проекты, «торговля, свободный поток капитала, товаров и людей».

«Вопрос о присутствии президента США Дональда Трампа на этих переговорах неизвестен, но я не исключаю его, в зависимости от степени достигнутой договоренности и качества достигнутых договоренностей», – сказал Джорджевич.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией – из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.