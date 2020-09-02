В московском зоопарке родились амурские тигрята

Четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, сообщает пресс-служба организации.

В пресс-службе уточнили, что тигрята родились еще в мае, они окрепли и набрали вес. Малыши еще питаются материнским молоком, но тигрица уже приносит им свежее мясо, отмечается в сообщении на сайте Центра.

«Заботу мамы-тигрицы некоторые назвали бы гиперопекой: долгое время она даже не выпускала малышей из домика. Но все-таки нам удалось осмотреть тигрят и определить их пол. Оказалось, что у нас родились два мальчика и две девочки. Малыши абсолютно здоровы и очень активные. Мама до сих пор внимательно следит за ними: если ей кажется, что малышам угрожает опасность, она рыком призывает их вернуться в домик», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что маму малышей – тигрицу Шиву – «вместе с сестрой голодных нашли в тайге», когда им было всего восемь месяцев. Других тигров рядом не было. В дикой природе животные не выжили бы, так как обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет.

Папа тигрят Тихон живет в соседнем вольере. В природе отец обычно не принимает никакого участия в воспитании потомства, однако «Тихон на удивление оказался довольно заинтересованным отцом». Это не первое его потомство, и сотрудники Центра уже не раз замечали, что он не проявляет никакой агрессии по отношению к котятам и всегда интересуется жизнью семьи: подходит к вольеру, где живет самка с детенышами, общается и даже приносит еду.

Всего в Центре на данный момент проживают восемь амурских тигров: Тихон, три самки и четверо детенышей.

Беременность тигрицы длится 90-100 дней, в середине срока поведение самки меняется: она становится более спокойной, скрытной, она может не выходить из домика по два дня. У амурского тигра обычно рождается от двух до четырех котят, но в дикой природе выживают не все. Некоторые котята иногда сразу рождаются меньше, чем другие. При этом у Шивы все детеныши родились примерно одинакового размера, а сейчас они уже весят около 10 килограммов.

Понаблюдать за малышами и их мамой можно в Центре во время одного из экскурсионных сеансов. Они проходят с 11.00 до 17.30, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Один или два детеныша из этого потомства останутся в Центре или в основной экспозиции Московского зоопарка. Остальные поедут в ведущие зоопарки России и мира.

Напомним, амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу России и Красную книгу МСОП.

В январе сообщалось, что тигрица Светлая и «президентский» тигр Борис второй раз принесли потомство.