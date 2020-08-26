Максакова сдала ДНК-тест для установления родства со Сталиным

Оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства с Иосифом Сталиным.

Результаты экспертизы она раскрыла в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Подозрения о родстве со Сталиным у Максаковой возникли из-за семейной легенды о том, что ее бабушка, оперная певица Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра и трижды лауреат Сталинской премии, была фавориткой советского вождя.

Отмечается, что Максакова не попала в концлагерь после того, как ее мужа расстреляли.

На экспертизу согласился правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Как призналась артистка, ей не нужно ни наследство, ни известная фамилия – для нее важно установить родственные связи.

Экспертиза показала, что Максакова на 95,86% не является родственницей Давыдова, однако с вероятностью 56,61% является двоюродной сестрой Бенсаада. Чтобы пройти более тщательную экспертизу, Максакова согласилась приехать в Россию.

Ранее живущая на Украине Максакова заявила, что может выступить в России «после того, как между странами будет заключено перемирие».