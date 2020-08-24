Белорусский политолог: Лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...

Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

Алексей Чеснаков, эксперт Центра политической конъюнктуры
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации. Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Подробности...
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России очень нужны еще 20 лет покоя

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Почему я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Белорусский политолог: Лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами

       24 августа 2020, 10:55
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Уходить по требованию протестующих президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается, поэтому для изменения политической системы лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

    «Вчера Лукашенко дал понять, что не собирается уступать уличному давлению. Воля и решимость у него есть. Лидеры протестующих пока предъявляют слишком нереалистичные требования, хотя уже звучат предложения по конституции, правда, обращенные в прошлое, а не в будущее», – отметил Дзермант в Facebook

    По его словам, для Лукашенко лучшим вариантом будет уже на инаугурации провозгласить начало подготовки конституционной реформы и пригласить к обсуждению планируемых изменений лидеров оппозиции.

    Дзермант отметил, что платформой для обсуждения изменений может стать парламент или специально созданный для этого совет. 

    «Дальнейшие уличные акции вряд ли возымеют действие, мобилизационный ресурс у оппозиции достиг предела, это максимум, что она может собрать и бесконечно это делать не получится. А вот реально поучаствовать в изменении политической системы можно», – подчеркнул политолог. 

    Он уточнил, что для этого лидерам оппозиции придется «отмежеваться от внешнего управления протестами, которое готово толкнуть людей на действия с крайне трагичными последствиями».

    Вчера Лукашенко дал понять, что не собирается уступать уличному давлению. Воля и решимость у него есть. Лидеры...

    Опубликовано Алексеем Дзермантом Воскресенье, 23 августа 2020 г.

    Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?»

    Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

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