Белорусский политолог: Лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами

Уходить по требованию протестующих президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается, поэтому для изменения политической системы лидерам оппозиции нужно отмежеваться от внешнего управления протестами, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Вчера Лукашенко дал понять, что не собирается уступать уличному давлению. Воля и решимость у него есть. Лидеры протестующих пока предъявляют слишком нереалистичные требования, хотя уже звучат предложения по конституции, правда, обращенные в прошлое, а не в будущее», – отметил Дзермант в Facebook.

По его словам, для Лукашенко лучшим вариантом будет уже на инаугурации провозгласить начало подготовки конституционной реформы и пригласить к обсуждению планируемых изменений лидеров оппозиции.

Дзермант отметил, что платформой для обсуждения изменений может стать парламент или специально созданный для этого совет.

«Дальнейшие уличные акции вряд ли возымеют действие, мобилизационный ресурс у оппозиции достиг предела, это максимум, что она может собрать и бесконечно это делать не получится. А вот реально поучаствовать в изменении политической системы можно», – подчеркнул политолог.

Он уточнил, что для этого лидерам оппозиции придется «отмежеваться от внешнего управления протестами, которое готово толкнуть людей на действия с крайне трагичными последствиями».

Вчера Лукашенко дал понять, что не собирается уступать уличному давлению. Воля и решимость у него есть. Лидеры... Опубликовано Алексеем Дзермантом Воскресенье, 23 августа 2020 г.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

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