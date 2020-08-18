Фургала уличили в использовании бесплатных школьных обедов в качестве пиара

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал использовал бесплатные школьные обеды для младшеклассников в качестве пиара в плане «быстрых побед» региона, пишут СМИ.

По информации Трансибинфо, Хабаровский край оказался среди 27 регионов, которым не удалось выполнить президентское поручение оперативно подготовить школы к переходу на бесплатное горячее питание для младшеклассников. В 80 школах пищеблоки нуждаются в капитальном ремонте.

По словам бывшего министра образования Хабаровского края Аллы Кузнецовой, 23 октября 2018 года она пришла к губернатору доложить о состоянии дел в отрасли.

«На каждый вопрос подготовила слайд: проблемы, решения, цена вопроса, возможность решить поэтапно. Капитальные ремонты, стройки, автобусы, антитеррористическая безопасность, учебники, питание. Губернатор выслушал и сказал, мол, ну пишите по каждому вопросу служебные записки – наложу резолюции», – рассказала Кузнецова в Instagram.

Отмечается, что через три дня на его столе лежали служебные записки с необходимой суммой, которую нужно было запустить, чтобы выровнять школьное питание для детей из бедных и богатых семей. Тогда можно было успеть внести поправки в бюджет на 2019 год, последние принимаются в конце ноября, однако этого не случилось.

«Несколько раз по требованию Минфина мы все переписывали, пересчитывали, готовили таблицы. А где-то после 10 декабря мне звонит Надя Томченко, пресс-секретарь Фургала, и говорит «Алла Геннадьевна, в план быстрых побед от губернатора нужно что-то от образования», – пояснила Кузнецова.

Издание отмечает, что среди образовательных проблем самым дешевым оказалось бесплатное питание, требующее всего 69 млн рублей. Именно его и выбрали для дальнейшей реализации.

После этого в сети появилось видео, где Фургал гневно высказался в адрес министра образования. Вместо того, чтобы оплатить затраты из краевого бюджета, Фургал переложил их на муниципалитеты.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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