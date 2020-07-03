Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи

Так называемое правительство национального согласия Ливии разрешило Турции прямое вмешательство в конфликт, сообщили источники.

Соответствующий документ был подписан во время визита в Триполи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».

Турции разрешили создать военную базу, персоналу обещали дипломатический статус, советники и офицеры получили иммунитет от судебного преследования. Также Турция получила мандат «на защиту ПНС и столицы».

Турции сможет обучать и оснащать полицию, поможет создать разведывательное агентство, а также сформировать силы для охраны турецких компаний в Ливии.

В ближайшее время Турция собирается расширить боевые действия в Ливии, сообщает «Аль-Хадас».

Напомним, стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска, которые должны поддержать противника ПНС – Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара.

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