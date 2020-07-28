Круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции, сообщила Греческая туристическая организация GNTO.

Уточняется, что официальное уведомление о заходе лайнеров министр туризма Харис Теохарис направил в Международную ассоциацию круизных линий (CLIA) и три крупнейшие компании в этом секторе, которые действуют в Греции.

«Министр туризма официально объявил, что с 1 августа 2020 года круизным лайнерам разрешено посещать шесть портов при заходе в Грецию. В частности, это порты Пирей, Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо. После первой швартовки круизные лайнеры смогут заходить в любой другой греческий порт, включенный в их маршрут. Теохарис пояснил, что этот режим изменится только в случае новых эпидемиологических условий», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

«Все круизные суда приветствуются в Греции, чтобы предложить их пассажирам уникальный опыт», – говорится в письме греческого министра.

«Греция является первой страной, которая откликнулась на проблемы индустрии круизов и ввела медицинские протоколы, особенно для этой формы туризма. Медицинские процедуры, которые будут применяться под надзором греческих властей на круизных лайнерах, основаны на опубликованных стандартах Европейского союза («Здоровые ворота ЕС»), в то же время они были адаптированы к греческому законодательству и национальной обстановке», – отметил он.

Теохарис также просит крупные международные круизные агентства рекомендовать своим клиентам поездку в Грецию после летнего сезона. «Нынешний сезон длится до конца года», – говорится в обращении.

Греция с 1 июля отменила почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в силе остался лишь запрет на проведение массовых мероприятий. С 15 июня зарубежные рейсы принимали только аэропорты Афин и Салоников, с 1 июля были разрешены прямые чартерные рейсы на греческие острова. Возобновились также заходы иностранных судов в порты, открылись для проезда туристов на автомобилях контрольно-пропускные пункты на границах, хотя и с ограничениями.

После отмены ограничений Грецию посетили почти 1,3 млн туристов, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты страны.

С 1 июля по 26 июля в Грецию прибыли 1 млн 294 тыс. 798 человек, из них 924 тыс. 738 прилетели, 66 тыс. 953 прибыли через порты, 303 тыс. 407 – через сухопутные границы.

На пунктах пропуска было сделано более 171 тыс. тестов на коронавирус COVID-19, положительными тесты оказались у 344 человек, говорится в сообщении.

Больше всего положительных тестов было у туристов, въезжающих через КПП на сухопутных границах, – 199 случаев. В аэропортах выявлены 137 заболевших, в морских портах – восемь случаев. В страну происхождения вернулись 213 человек.

Ранее сообщалось, что до 31 августа всем иностранным гостям, отправляющимся в Грецию на регулярных или чартерных рейсах, необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету.