Изнасиловавшие проститутку экс-полицейские осуждены на Урале

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они престанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
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              Изнасиловавшие проститутку экс-полицейские осуждены на Урале

              15 июля 2020, 14:01

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор трем экс-полицейским – бывшим сотрудникам полка ППС УМВД, которых обвиняли в изнасиловании проститутки в служебном автомобиле. Все трое были признаны виновными.

              Вадим Мустафин приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по шесть лет колонии, передает Ura.ru.

              По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли ее в гаражи.

              «Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», – сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области Александр Шульга.

              Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.

              Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщпл, что после случившегося 17 полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: три непосредственных руководителя насильников уволены со службы, трое переведены на нижестоящие должности, восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии.

              Наказанию также подверглись три человека из руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, в том числе один генерал.

              Сами фигуранты дела были уволены из полиции по отрицательным мотивам.

              Ранее Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Третий фигурант дела был признан виновным.

              Следствие полагало, что в ночь на 30 октября 2018 года они изнасиловали 23-летнюю коллегу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемые заявляли о своей невиновности.


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