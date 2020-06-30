Минобороны попросили помочь с ликвидацией разлива нефтепродуктов в Химках

Подмосковное правительство попросило Минобороны помочь в ликвидации утечки нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщили в министерстве экологии и природопользования области.

«При осмотре земельного участка были обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенная АЗС с подземными резервуарами. Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны Тимуру Вадимовичу Иванову с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения вреда, причиненного окружающей среде», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Работы по определению балансодержателя колодца и категории земель назначения ведутся совместно с военной прокуратурой, добавили в министерстве.

По мнению ведомства, источником загрязнения могли стать объекты, находящиеся на ГВСУ «Спецстрой».

«По итогам работы природоохранных ведомств будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами», – заключили в министерстве.

Роспотребнадзор сообщал, что утечка нефтепродуктов в Химкинское водохранилище произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой». Специалисты Роспотребнадзора подтвердили превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе загрязнения в 1 тыс. раз.

До этого в заливе Химкинского водохранилища появилось нефтяное пятно площадью 900 квадратных метров, причиной его появления стал слив сточных вод с нефтепродуктами с коллектора МУП «Химводосток». Позже площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. квадратных метров.

Напомним, в июне был объявлен режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы в настоящее время продолжаются. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации на месте происшествия.

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