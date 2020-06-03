Предпринимателей обещали не штрафовать за нарушения при открытии предприятий на фоне COVID

Предпринимателей не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при открытии ресторанов и кафе, гостиниц, кинотеатров, фитнес-центров и салонов красоты после снятия ограничений из-за коронавируса, однако предприятия будут закрывать на карантин, если там будут вспышки заболевания, заявил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Белоусов провел совещание с представителями бизнеса и деловых ассоциаций по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты, передает РИА «Новости».

Представитель вице-премьера заявил, что «предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора», штрафовать их не планируется.

«Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», – подчеркнул он, добавив, что «ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний».

По его словам, бизнес выразил полное понимание такого подхода.

Он сообщил также, что Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки российской индустрии общественного питания, «варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании».

При этом представители крупного гостиничного бизнеса на встрече с Белоусовым заявили, что поддержка им в данный момент не требуется. Ряд крупных сетей вошли в список системообразующих предприятий и смогут претендовать на получение поддержки в случае наступления сложной финансовой ситуации.

В свою очередь Ростуризм в недельный срок проработает алгоритмы поддержки небольших предприятий гостиничной индустрии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс получения бизнесом в России различных видов государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса идет достаточно активно.

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