Похудевший на 100 кг Максим Фадеев шокировал подписчиков

Музыкальный продюсер Максим Фадеев поразил подписчиков в соцсетях своим внешним видом. По словам музыканта, он похудел на 100 килограммов.

Продюсер опубликовал в Instagram фото, на котором стоит в одной штанине своих шортов.

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» – написал он.

В комментариях подписчики начали поздравлять Фадеева с заметным результатом похудения и отметили его силу воли. Некоторые попросили рассказать, как сбросить лишний вес.

В октябре прошлого у Фадеева произошел сердечный приступ, сообщалось, что у него диагностировали предынфарктное состояние.