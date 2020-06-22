Директор «Современника» рассказал о судьбе спектаклей с участием Ефремова

Руководство театра «Современник» будет решать судьбу трех спектаклей с участием Михаила Ефремова в новом сезоне, сообщил директор театра Игорь Попов.

«У нас не было совещания по поводу спектаклей, в которых играет Михаил Ефремов. Сейчас театр в отпуске. Когда начнется сезон, будем решать судьбу этих спектаклей – «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим», – сказал он РИА «Новости».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее в «Современнике» заявили, что Ефремов «был и остается неотъемлемой частью театра», и призвали проявить к актеру милосердие.

В 2020 году у Ефремова должны состояться две премьеры полнометражных фильмов: «Вратарь галактики» и фэнтези «Конек-горбунок». Кинопремьеры с актером отменять не планируется, однако из сериалов, где он снимался, его начали вырезать.

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