Белый дом обещал вернуть Уилана в США

Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России, должен благополучно вернуться в США, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, «обращение» с Уиланом и приговор являются «совершенно ошибочными». О'Брайен заверил, что Белый дом «не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется» в США, передает ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу.

Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.