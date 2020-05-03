Минздрав объявил о сохранении части ограничительных мер до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ограничительные мероприятия – они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Мурашко на канале «Россия 24».

Министр также добавил, что нельзя «объявлять праздник, хлопушки и, соответственно, снятие все мер ограничений», когда «добрались до пика до какого-то, вышли на плато». «Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания», – отметил Мурашко.

Он отметил, что может начаться вторая волна COVID-19, если не создать популяционного иммунитета, так как «вирус все равно циркулировать определенное время будет».

Кроме того, не все регионы России вовремя отреагировали на распространение коронавируса приступили к мобилизации, утверждает министр.

«Часть была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслась на начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия. Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. <...> когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь фактически перешли в режим «прописали – обязаны сделать», – передает ТАСС.

Также Мурашко сообщил, что в России койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40%.

«Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране. Но она неравномерная, в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше, вот те, которые пока не столкнулись, и, может быть, так сказать, сия чаша их минует, они находятся в лучшем положении», – сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

При этом министр предупредил, что россияне, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне тяжелых пациентов, которым нужна интенсивная терапия.

«В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждет, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало», – рассказал он.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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