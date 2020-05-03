В Минздраве объяснили, какие органы может поразить коронавирус

Исследования клинических проявлений новой коронавирусной инфекции свидетельствуют о том, что вирус может поражать любые органы человека. Чаще всего инфекция влияет на легкие, почки и миокард, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Они чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, более 50%, – ДВС-синдром, около 15% – острое повреждение почек и повреждение миокарда – более 20%», – приводит ТАСС выдержку из интервью эксперта «Парламентской газете».

Кроме того, доктор отметил, что заражение коронавирусной инфекцией в России «может начать снижаться в июне», так как на данный момент происходит замедление интенсивности развития ее эпидемического процесса.

«Действительно, за последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне месяце», – заявил Брико.

По его словам, эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная, «в Москве она достигла третьей-четвертой фазы, согласно критериям ВОЗ, то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев».

Кроме того, эксперт обратил внимание, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости и отметил, что «о завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%».

Главный внештатный эпидемиолог также напомнил о важности неукоснительного соблюдения в этот период таких изоляционно-ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция.

«Преждевременный отказ от этих мер может привести опять к росту заболеваемости. В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанцирование и самоизоляцию для пожилых людей», - подытожил эксперт.

Ранее Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будет проходить послабление режима ограничений.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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