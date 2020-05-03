В Минздраве объяснили, какие органы может поразить коронавирус

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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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          • Можно ослаблять постепенно

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              В Минздраве объяснили, какие органы может поразить коронавирус

              3 мая 2020, 17:25

              Текст: Александра Юдина

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              Исследования клинических проявлений новой коронавирусной инфекции свидетельствуют о том, что вирус может поражать любые органы человека. Чаще всего инфекция влияет на легкие, почки и миокард, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

              «Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Они чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, более 50%, – ДВС-синдром, около 15% – острое повреждение почек и повреждение миокарда – более 20%», – приводит ТАСС выдержку из интервью эксперта «Парламентской газете».

              Кроме того, доктор отметил, что заражение коронавирусной инфекцией в России «может начать снижаться в июне», так как на данный момент происходит замедление интенсивности развития ее эпидемического процесса.

              «Действительно, за последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне месяце», – заявил Брико.

              По его словам, эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная, «в Москве она достигла третьей-четвертой фазы, согласно критериям ВОЗ, то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев».

              Кроме того, эксперт обратил внимание, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости и отметил, что «о завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%».

              Главный внештатный эпидемиолог также напомнил о важности неукоснительного соблюдения в этот период таких изоляционно-ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция.

              «Преждевременный отказ от этих мер может привести опять к росту заболеваемости. В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанцирование и самоизоляцию для пожилых людей», - подытожил эксперт.

              Ранее Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.

              Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будет проходить послабление режима ограничений.

              Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случаев коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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