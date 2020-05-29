Минпросвещения разрешило провести выпускные вечера в ряде регионов в традиционном формате

В связи с постепенным снятием ограничений, связанных с распространением коронавируса, Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а также выпускные в онлайн-формате для регионов, где эпидситуация пока остается без изменений, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Министерство просвещения рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019-2020 учебного года. В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме», – говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

Подчеркивается, что в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, могут пройти очные праздничные мероприятия. Но проводиться они будут в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

«Также при облюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны», – говорится в сообщении.

«Выпускной бал – прекрасная традиция, она объединяет 11-классников, их родителей и педагогов. Теплые эмоции, пережитые на выпускном, добрые слова, счастливые моменты – это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь, давать силы и воодушевлять. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов, а, к сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. На протяжении всех школьных лет мы заботимся о детях, помогаем получать знания, развивать таланты, воспитываем и учим принимать ответственные, обдуманные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом ранее, в частности, говорила политолог Анна Федорова.

Так, 24 июня по поручению президента Владимира Путина состоится Парад Победы, перенесенный с 9 мая. Российский лидер отметил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин.

Кроме того, определены даты ЕГЭ – 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.