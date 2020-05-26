Цыбульский и Бездудный подтвердили важность совместного экономического развития в интересах людей

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу по экономической интеграции и совместному социально-экономическому развитию регионов, сообщил врио главы Поморья Александр Цыбульский.

«Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством (Минвостокразвития) к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий. И в этом смысле надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», – передает его слова РИА «Новости».

Цыбульский добавил, что нет задачи провести референдум об объединении области и Ненецкого автономного округа в единый день голосования, 13 сентября, или в другую определенную дату.

«Важнейшая задача – запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. Если в последующем реализация программы развития потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители», – сказал он.

По его словам, в программу войдут меры по улучшению социально-экономического положения двух регионов. Врио главы НАО Юрий Бездудный добавил, что программа предполагает в первую очередь экономическую интеграцию регионов, а также создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики регионов.

«Для нас действительно этот вопрос чрезвычайно важный, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования, и в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать», – пояснил Бездудный.

Говоря о подписанном 13 мая меморандуме, Цыбульский подчеркнул, что документ автоматически не запустит слияние двух регионов.

«У нас нет таких полномочий – ни у меня, ни у Юрия Васильевича (Бездудного). Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов», – пояснил он.

Ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.