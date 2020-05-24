Названы прошедшие пик COVID-19 российские регионы

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в России прошли только Москва и Подмосковье, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», – приводит слова Тавадяна РИА «Новости».

По словам эксперта Центра экономических исследований, резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.

Так, по оценкам эксперта, в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.

«Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», – сказал Тавадян.

Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Другая картина по заболеваемости наблюдалась бы, если Россия пошла по азиатскому сценарию карантина, где более 80% людей соблюдали режим изоляции. В России число людей на карантине было меньше. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

«Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», – сказал ученый.

По мнению эксперта, не исключена вторая волна вируса, которая, однако, не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.

«В начале года предполагалось, что число смертей в мире будет более 1 млн людей. Но эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше», – сказал Тавадян.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД