Попова: В России удалось срезать пик эпидемии коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусом в России даже на пике была одной из самых низких в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах … была одной из самых низких в мире», – сказала она.

Она отметила, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса.

«Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемически», – цитирует ТАСС Попову.

Кроме того, доля бессимптомных больных коронавирусом в России растет, а госпитализируемых – снижается, дополнила Попова. «Еще одна характеристика эпидпроцесса – это процент госпитализации в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар, сегодня удельный вес составляет около 20%», – добавила она.

В свою очередь, доля бессимптомных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России достигла 45% против 15% в марте. «Число инфицированных без симптомов растет. И если в марте это было 15%, то сегодня – 45%. Какие-то дни 50 и больше процентов, от впервые выявленных в конкретном дне», – пояснила Попова.

Также глава Роспотребнадзора объявила о начале популяционных исследований в России на иммунитет к коронавирусу в конце июня. «Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить», – заявила она.

Кроме того, в России на 100 тыс. населения сейчас проводятся 180 тестов на коронавирус в день, это в 25 раз больше, чем в марте, подытожила Попова.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу.