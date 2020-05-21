Тихонов ответил на заявления Губерниева о допинге в российском биатлоне

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил спортивному ведущему Дмитрию Губерниеву, заявившему о массовых случаях допинга в российском биатлоне.

«Что бы он (Губерниев – прим. ВЗГЛЯД) в мой адрес ни говорил, мне на это глубоко плевать. Ради бога, пусть говорит дальше. Это все работает против него. Видно же, что это не от далекого ума. Мне даже приятно, когда он несет ахинею. Вся страна видит это, и люди смеются над ним, а не надо мной», – сказал Тихонов, передает Sport24.

Он отметил, что во время его работы в СБР допинга не было, кроме случая Ольги Пылевой, которую отстранили в 2006 году.

«Допинг Пылевой был объяснен. Вина была на ее муже. Я об этом писал в книге», – сказал Тихонов.

Он также пояснил, что большинство специалистов по биатлону смотрят трансляции соревнований без Губерниева, а сам ведущий «тараторит» в ходе трансляций так, как будто комментирует футбол или хоккей.

Ранее Губерниев заявил, что в российском биатлоне якобы были прецеденты массового приема запрещенного допинга, в том числе в те времена, когда во главе СБР стоял Тихонов.