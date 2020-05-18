Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Арендодатели получат отсрочку по уплате ряда налогов, сообщила пресс-служба правительства.

«Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России», – говорится в сообщении на сайте правительства.

При этом такая мера поддержки мера доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по плате за аренду. Также арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом».

Подчеркивается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Новая мера направлена на поддержку участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что снизившие аренду владельцы московских ТЦ получат гранты. Всего столичному бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 млрд рублей.