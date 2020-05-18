Число выявленных случаев коронавируса в России впервые в мае оказалось меньше 9 тыс. человек

В России за последние сутки выявили 8 тыс. 926 новых случаев коронавируса. Таким образом, впервые с 1 мая количество выявленных случаев оказалось меньше 9 тыс. человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Суточный рост составил 3,2% против 3,6% днем ранее, что является рекордно низким показателем. Всего в России подтверждено 290 тыс. 678 случаев короновируса во всех регионах страны, сообщил штаб в Telegram.

В Москве за последние сутки выявили 3238 новых случая коронавируса. В столице уже третий день подряд выявляют меньше 4 тыс. инфицированных.

Суточный рост числа заразившихся в городе вновь уменьшился – с 2,8% до рекордно низких 2,3%. Всего в Москве выявлено 146 тыс. 062 случая заражения коронавирусом.

Также за сутки выявлены в Московской области – 921 случай, в Санкт-Петербурге – 425, в Нижегородской области – 279, в Свердловской области – 130, в Саратовской – 117, в Брянской – 115, в Калужской – 109, в Красноярском крае – 107, в Ульяновской области – 106, в Ярославской – 103.

Вместе с тем коэффициенты распространения коронавируса по России опустился до 0,9 (накануне – 0,91), и держится ниже единицы пятый день подряд, передает ТАСС.

В Москве коэффициент снизился до рекордных 0,73 с 0,77. Кроме того, коэффициент распространения заболевания держится ниже отметки 1 в шести регионах - Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Дагестан (0,83), Краснодарский край (0,97), Свердловская область (0,96).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 926 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 290 тыс. 678 случаев заболевания.

Накануне, 17 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 709 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 783.

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