Создан блокирующий COVID-19 искусственный вирус

Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Ученые считают, что такой подход будет эффективным и против вируса SARS-CoV-2, следует из материалов журнала Американского общества микробиологии mBio.

До сих пор в мире не существует вакцин, защищающих людей от инфекций, вызываемых коронавирусами, таких как COVID-19, или предшествовавшие ему SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), передает РИА «Новости».

В новом исследовании ученые описывают перспективный подход, основанный на создании генно-инженерного вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток.

Ученые создали на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.

Полученный вирус авторы опробовали на мышах, используя его в качестве вакцины против вируса MERS. Известно, что вирус MERS не поражает мышей, поэтому для эксперимента были созданы модельные животные, у которых экспрессируется белок DPP4, используемый вирусом MERS в качестве точки входа в клетки человека.

Лабораторные тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины, вводимая через нос, эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок, что, в свою очередь, вызывало иммунные ответы против этого белка у животного-хозяина.

Через четыре недели после того, как мыши получили вакцину, они подвергались воздействию штамма вируса MERS, адаптированного к мышам, чтобы вызвать смертельную инфекцию. Вирус MERS был также передан контрольным группам мышей, которые получили PIV5-вакцину без генов для S-белка или внутримышечную вакцину с инактивированным вирусом MERS.

Все мыши, иммунизированные модифицированным вирусом PIV5, выжили после заражения вирусом MERS. Напротив, все мыши, иммунизированные PIV5 без S-белка, умерли от инфекции. Внутримышечная вакцина от инактивированного вируса MERS защитила от смертельной инфекции только 25 процентов мышей.

«Исследование демонстрирует, что интраназальная вакцина на основе PIV5 эффективна против MERS у мышей и должна быть исследована на предмет ее потенциала против других опасных коронавирусов, включая SARS-CoV-2. Мы весьма заинтересованы в использовании вирусов в качестве средств доставки генов», – сообщил один из руководителей исследования Пол МакКрэй.

Теперь авторы сосредоточили свои усилия на создании модифицированного вируса, защищающего от SARS-CoV-2. По словам МакКрея, «найти эффективную вакцину против коронавируса, вызывающего COVID-19, - это вопрос времени.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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