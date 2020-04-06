Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Сейчас в Москве начали выявляться пациенты, заболевшие коронавирусом до самоизоляции, сообщил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он напомнил, что инкубационный период коронавируса в среднем составляет 14 дней. «Поэтому пока начинают выявляться те пациенты, которые заболели еще до изоляции», – приводит его слова РИА «Новости».

Петриков отметил, что заболевание коронавирусом может длиться от недели до двух, вылечиться за три дня невозможно. «Если за три дня прошло, то, видимо, это было что-то другое», – подчеркнул директор НИИ.

Напомним, в России число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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