Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России дал рекомендацию работодателям обеспечить средствами защиты тех работников, кто вынужден общаться с людьми в течение рабочего дня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей, носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами», – говорится в сообщении.

Рекомендация обращена к продавцам магазинов, кассирам общественного транспорта, работникам аптек, сотрудникам МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для снижения вероятности распространения коронавируса, так как он может передаваться в том числе контактным путем – через бытовые предметы.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.