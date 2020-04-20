Скворцова допустила искусственное происхождение коронавируса

Нельзя исключать версию искусственного происхождения коронавируса, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», – передает ее слова ТАСС.

Скворцова отметила, что доля бессимптомных носителей коронавируса – около 40%, а около 30% заболеваний проходят в легкой форме, как ОРВИ.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил, каким образом мог быть искусственно создан коронавирус.

Накануне глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания подобного вируса, однако профессор, лауреат Госпремии по науке и технике и премии Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с ним.