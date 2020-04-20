Фальшивого украинского генерала задержали в Польше

Польские правоохранительные органы задержали фальшивого украинского генерала, у него обнаружили арсенал огнестрельного оружия, сообщает Польское телевидение.

«Полиция Великопольского воеводства задержала мужчину, который представлялся украинским генералом. По месту своего жительства он имел настоящий арсенал», – сообщает РИА «Новости».

«Этот мужчина был задержан в Казимеже Дольном. В его доме изъято почти 30 единиц длинноствольного и короткоствольного оружия, боеприпасы», – сообщил представитель полиции Познани младший инспектор Анджей Боровяк.

СМИ сообщает, что «фальшивый генерал во время задержания был одет в мундир украинской армии». В видео телеканала видно, что на камуфляже мужчины нашит шеврон Национальной гвардии Украины. Задержанному предъявили обвинение в незаконном владении оружием и домашнем насилии.