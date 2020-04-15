Forbes узнал об антикризисном плане правительства России

Российское правительство планирует выделить около 1 трлн рублей на поддержку экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса, пишет Forbes.

Источники Forbes сообщают, что Кабмин может потратить почти 520 млрд рублей из бюджета на антикризисные меры и отдельно 430 млрд рублей – на госгарантии.

Так, на поддержку малого и среднего бизнеса будет направлено более 100 млрд рублей, 20 млрд рублей из которых уйдет на полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям из пострадавших отраслей, 67 млрд рублей – на расширение перечня пострадавших отраслей, до 20 млрд рублей – на предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов на шесть месяцев.

Сообщается, что также правительство готово предоставить системообразующим предприятиям, которые сохранят своих сотрудников, госгарантию в 50% и субсидирование 6% от ставки кредита на год.

По информации издания, новый антикризисный пакет включает в себя секторальную поддержку в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности, софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов, поддержку ряда программ импортозамещения.

Кроме того, планируется снизить суммы обеспечения по госконтрактам и повысить авансовые платежи по госзакупкам до 50% от суммы контракта.

Ранее президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики. В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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