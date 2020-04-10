Частным клиникам решили выдавать гранты на уход за пенсионерами в изоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, устанавливающее гранты для частных медицинских учреждений, оказывающих медико-социальные услуги гражданам в возрасте от 65 лет, в том числе находящимся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Согласно постановлению, гранты будут предоставляться Минтрудом частным организациям «на оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, включая лиц, находящихся в условиях изоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (в случае сохранения такой угрозы в субъектах Российской Федерации) (далее – гранты)», передает ТАСС.

Для участия в конкурсе учреждение должно иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности в области терапии, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии и эндокринологии, участвовать в региональной программе обязательного медицинского страхования.

Размер гранта будет зависеть от заявленного числа лиц, которым организация планирует оказывать услуги по уходу.

В текущем году конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая.



В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. По информации оперштаба Москвы на ночь пятницы, в городе умерли еще 12 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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