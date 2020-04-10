Трамп заявил о достижении пика пандемии коронавируса в США

США находятся на пике пандемии коронавируса, а в некоторых регионах он уже пошел на спад, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции вице-президента Майка Пенса, в регионах, где ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примеров он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

Тем временем университет Джонса Хопкинса сообщает, что число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1 тыс. 904 человека.

Это на 61 меньше, чем днем ранее.

Всего от связанных с коронавирусом осложнений скончалось 16 тыс.672 человека. Сутки назад эта цифра составляла 14 тыс.768 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 465 тыс., выздоровело более 25 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения. Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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