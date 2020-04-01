Прилепин: Россия показала готовность к ситуации с коронавирусом даже после пяти лет санкций

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1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Прилепин: Россия показала готовность к ситуации с коронавирусом даже после пяти лет санкций

                 1 апреля 2020, 20:05
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Анастасия Куликова

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              Кризис, связанный с угрозой распространения коронавируса, является серьезной проверкой для региональных властей и владельцев бизнеса - они могут доказать свое умение управлять в кризисной ситуации. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД писатель и политик Захар Прилепин. По его мнению, сейчас самое главное - это избежать паники.

              «Говорят, во все времена не только болезнь, но и вообще любая беда чаще липнет к паникерам, к людям, которые впадают в депрессию. Чего нужно избежать, так это вот этого состояния, – считает писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин. -  Россия, ее разнообразные государственные службы, собственно, сам народ уже доказали свою психологическую и социальную устойчивость – по крайней мере, на первом этапе распространения коронавируса».

              «Но у многих руководителей малого, среднего и даже большого бизнеса – если не паническое, то нервозное состояние. Что вполне понятно. Могут возникнуть те или иные издержки – на малых, средних и даже на крупных и предприятиях. Количество безработных может расти. Возможно, не такими темпами, как в некоторых западных странах, но может», – предупреждает он.

              «Региональная власть должна так или иначе помочь удержаться на плаву малому и среднему бизнесу. Но и сами люди, которые получили в управление заводы или фабрики, а с ними – и какое-то количество людей, работников, должны понимать, что не имеют права допускать никаких противоправных действий, нарушений административного, уголовного, рабочего закона. Подобные вещи будут особенно четко фиксироваться. Надо отнестись по-человечески к тем, кто работает, кто обеспечивает наше благосостояние», – призывает он.

              Что касается управленцев, региональных чиновников, то  для них подобный кризис – это очень серьезная проверка, полагает Прилепин. «В мирное время всякий может регионом управлять. Но вот чиновники, которые мечтают покорить карьерные высоты, сейчас могут себя показать. Доказать, что в кризисной ситуации они могут успешно управлять экономическим и социальным пространством», – отметил он.

              «Мы совершенно точно переживаем не самые сложные времена истории России. У нас не Гражданская война, и не Великая отечественная. На нашей памяти был и 1991 год, и дефолт – и всегда мы выплывали. Из этой ситуации тоже выплывем. Не надо отчаиваться», – призывает собеседник.

              «Надо осознавать, что государство подошло к этой ситуации подготовленным. Причем, оно подошло после пятилетнего санкционного «тремора», имея подушку безопасности. Пусть люди понимают, что государство к нам придет на помощь», – напоминает писатель.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано уже 1,4 трлн рублей, заявил в среду премьер Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.  

              «В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП)», – передает слова Мишустина ТАСС. По его словам, президент поставил перед кабинетом министров задачу поддержать граждан и экономику. Мишустин подчеркнул, что вся подготовительная работа была проведена максимально оперативно.

              Прилепин также напомнил, что актуальность поправок к российской Конституции сегодня, на фоне угрозы распространения коронавируса, только выросла. «Голосование, которое было назначено на 22 апреля, отложили. Когда оно случится? Трудно сказать. Но будем выбирать, когда настанет этот момент. Сходим проголосовать, потому что это и есть и наша собственная, личная безопасность», – заключил Прилепин.

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