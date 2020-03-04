Сирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб

Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.

Протурецкий «Фронт национального освобождения» понес серьезные потери во время штурма сирийских позиций западнее Саракиба. Боевики отступили, а затем предприняли еще одну безуспешную атаку, передает «Интерфакс».

Поступила информация, что боевикам оказывают поддержку турецкие военные, однако турки не могут действовать в полную силу в связи с тем, что Саракиб патрулирует российская военная полиция.

Сирийские военные после того, как отбили атаки, начали наступление на позиции боевиков. На юге Идлиба инициатива вновь перешла в руки сирийских военных.

Ранее сообщалось, что террористы атакуют отбитый сирийской армией город Саракиб в Идлибе, пытясь прорвать оборону правительственных войск.

В понедельник сирийская армия освободила Саракиб. Это важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. В город вошла российская военная полиция.