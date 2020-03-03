Боевики атаковали сирийский Саракиб

Террористы атакуют отбитый сирийской армией город Саракиб в Идлибе, пытясь прорвать оборону правительственных войск с запада и северо-запада.

В район боевых действий стягиваются дополнительные силы и тяжелая техника. Трасса Дамаск – Алеппо по-прежнему блокирована из-за работы турецких ударных беспилотников, передает РИА «Новости».

Кроме того, максимально близко к трассе пытаются прорваться террористы, чтобы вести по машинам огонь из стрелкового оружия.

Сирийские военные установили блок-посты на трассе, гражданский транспорт не пропускают из соображений безопасности.

В понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба, после чего в город вошла российская военная полиция.

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