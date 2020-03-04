Врачи опровергли отравление кандидата в президенты Абхазии

Медики исключили отравление кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, госпитализированного 2 марта в Краснодарскую краевую больницу №1, сообщил представитель медучреждения.

У Бжании диагностирована двухсторонняя пневмония.

«Проводится посиндромная терапия, состояние пациента обусловлено респираторной симптоматикой. Данных об отравлении у нас не получено. Предварительные результаты анализов получены, данных об отравлении нет», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее сообщалось, что у Бжании диагностировано «отравление неизвестным веществом». Кандидата в президенты Абхазии ввели в медикаментозную кому.

Власти Абхазии потребовали от России возбудить дело об отравлении лидера оппозиции Аслана Бжании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обращение абхазских властей будет доведено до руководства страны.