Власти Абхазии потребовали от России возбудить дело об отравлении лидера оппозиции

Абхазские власти требуют от России возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Руководство Республики Абхазия требует от Генеральной прокуратуры РФ возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата народного собрания – парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия и России Бжания А. Г. на территории Российской Федерации», – приводит ТАСС сообщение кабмина.

Заявление было сделано исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганбой на встрече с послом России в республике Алексеем Двиняниным.

Напомним, накануне в сочинской больнице Бжанию ввели в медикаментозную кому. Сообщалось, что ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».

В январе руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в выборах президента республики в марте.

Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но 18 апреля был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Оппозиция утверждала, что Бжанию отравили.