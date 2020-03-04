В Кремле отреагировали на обращение властей Абхазии по поводу Бжании

Обращение абхазских властей с просьбой возбудить уголовное дело по факту якобы отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доведено до руководства России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Тем временем в Министерстве здравоохранения и соцобеспечения Абхазии сообщили, что у Бжании диагностирована двухсторонняя пневмония, передает ТАСС.

«4 марта в минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония». На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой», – говорится в сообщении.

Ранее власти Абхазии потребовали от России возбудить дело об отравлении лидера оппозиции Аслана Бжании.

Напомним, накануне в сочинской больнице Бжанию ввели в медикаментозную кому. Сообщалось, что ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».

В январе руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в выборах президента республики в марте.