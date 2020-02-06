Актер «Сверхъестественного» пошутил о белорусских деньгах

Американский актер Джаред Падалеки, известный по роли в сериале «Сверхъестественное», пошутил о белорусских деньгах образца 1992 года. В ответ МИД республики пригласил его посетить Беловежскую пущу.

Падалеки опубликовал на странице в Instagram фото, на котором он держит белорусские деньги старого образца: купюру в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей – с изображением лося.

«Я хотел бы публично поблагодарить Белоруссию за сговор (с актером) по поводу дизайна официальной валюты. Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Но лось должен был стоить больше!)», – подписал он фотографию.

Поклонники актера, которого в сериале «Сверхъестественное» часто называют Лось и который выпускает сувениры с изображениями лося, оценили шутку. Запись собрала около 3,5 тыс. комментариев.

При этом в обсуждении белорусы выражают сожаление по поводу того, что эти образцы купюр были выведены из оборота.

К комментаторам присоединился МИД Белоруссии, пошутив, что в стране рассчитывали на сохранение секрета о дизайне купюры.

«Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись», – добавили в министерстве.

«Сверхъестественное» – американский фантастический сериал, рассказывающий о двух братьях – охотниках за нечистью, которые путешествуют по США.

Напомним, в октябре Джареда Падалеки задержали за пьяную драку.

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