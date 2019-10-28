Актер сериала «Сверхъестественное» задержан за драку

Исполнившего роль Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное» актера Джареда Падалеки задержали за пьяную драку.

Его задержали полицейские в городе Остин штата Техас, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали за пьяную драку в баре Stereotype, где Падалеки считается завсегдатаем.

Артист ударил бармена, потом управляющего, а после подрался со знакомым у бара, когда тот пытался его угомонить.

Падалеки предъявили обвинения в нападении и пребывании в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.