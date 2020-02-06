Спасатели эвакуировали экипаж из спускаемого аппарата «Союза МС-13»

Три вернувшихся на Землю члена экипажа Международной космической станции (МКС) эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-13», который приземлился в казахстанской степи, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Все три члена экипажа корабля «Союз МС-13» успешно эвакуированы», – передает ТАСС сообщение ЦУП.

На «Союзе МС-13» на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Первым из спускаемого аппарата достали Скворцова, затем Кук и последним Пармитано.

Напомним, ранее спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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