Эрдоган не захотел конфликтовать с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не следует сейчас конфликтовать с Москвой.

«На данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие. У нас с Россией есть очень серьезные стратегические инициативы», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

Турецкий лидер добавил, что, возможно, позвонит российскому коллеге Владимиру Путину во вторник.

Напомним, в ночь на понедельник восемь турецких военных погибли в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе.