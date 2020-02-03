В Белоруссии начался ремонт участков нефтепровода «Дружба»

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о начале ремонта дефектов трубопроводов «Уненча-Мозырь» и «Мозырь-Брест».

Кроме того, началась реконструкция технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях «Корбин» и «Туров», пояснил оператор, передает «Интерфакс».

Работы на НПС «Корбин» планируется завершить к 6 февраля.

20 января сообщалось, что Минск приостановил переговоры с Москвой по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».