Блогеров возмутил новый флешмоб

Интернет-пользователей возмутили предназначавшиеся для забавы фотоколлажи с известными людьми-однофамильцами из разных эпох. Так, изображение первого космонавта Юрия Гагарина вместе с певицей Полиной Гагариной некоторые сочли и вовсе оскорбительным.

«Моя любимая коллекция редких фото. Давайте пополнять», – написал в Twitter ведущий радиостанции «Вести ФМ» Сергей Корнеевский, опубликовав выполненные под старину «фотографии» с Гагариными, а также изображение бывшего генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева вместе с певицей Верой Брежневой.

Моя любимая коллекция редких фото. Давайте пополнять. pic.twitter.com/63Qtulh61n — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) February 22, 2020

Как отмечает «Царьград», публикация журналиста возмутила интернет-пользователей.

«Странный Вы, Сережа. И юмор у Вас тоже так себе», – пишет Узьмова Ольга.

«Не угадал, Сергей, с приколами. Лучше бы убрал, да и дело с концом. Ничего страшного в этих фотожабах нет, но просто они не смешные и *** (нецензурный синоним «совсем» – прим. ВЗГЛЯД) не нужны», – советует Yuri Dobrowolski.

«Глупые, недостойные и оскорбительные фотошопы. Как вам не стыдно издеваться над Гагариным? Вам понятие «честь» знакомо?» – написал Владимир Алексеев.

«Возраст. Для многих людей Гагарин ближе к святым. А Вы просто еще не выросли, поэтому позволяете использовать его фото для прикола. Тем более, что сам он предъявить не может», – написал пользователь Олег.

В ответ на этот комментарий Корнеевский написал: «Моя семья из Гжатска, мой дед играл с Гагариным на бильярде, когда тот приезжал уже после полета. Он был простым, открытым и доброжелательным человеком. И такой фотоколлаж его бы насмешил. Потому что это остроумно. А все остальное – это комплексы и уязвленное самолюбие».

Некоторые комментаторы и вовсе стали оскорблять автора поста.

Между тем многие позитивно отреагировали на снимки. Так, пользователь с никнеймом Галикарнас Геродотович считает, что все дело в разнице поколений. «Не, бумеры из «Одноклассников» такие шутеечки не понимают. Некоторым они даже кажутся оскорбительным, наивные глупыши», – написал он.

Некоторые предлагают идеи для новых фотожаб. «Жаль, не сохранилось фото Емельяна Пугачева)) Но зато фотки Распутина есть))» – пишет Александр.

«Есть люди которые не в тренде, и юмор для них дается ну очень тяжело. Подумают еще, что Сергей автор», – написал Афоня.