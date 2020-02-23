Эксперты рассказали о задачах по регулированию искусственного интеллекта

Российские ученые должны разработать собственную концепцию понимания природы искусственного интеллекта (ИИ) и отстаивать ее на мировых площадках. К такому выводу пришли отечественные эксперты, которые впервые обобщили все нормативные акты в области ИИ.

На сайте экспертного центра электронного государства D-Russia.ru опубликована статья отечественных экспертов, входящих в неформальную объединенную экспертную группу «Исследования искусственного интеллекта» (ОЭГ «ИИИ») – «Актуальные задачи международного взаимодействия по развитию и регулированию искусственного интеллекта».

Данный материал впервые на русском языке обобщает корпус официальных документов, подготовленных международными организациями: от политических (ООН) до сугубо технических (IEEE), а также технологическими компаниями: IBM, Alhpabet (владеет Google), Microsoft.

При этом компании, которые развиваются вместе с IT и благодаря IT, стараются не говорить о технологиях, которые связаны со стратегическими планами развития ИИ, тем самым планируя экспансию искусственного интеллекта в такие сферы, как этика, философия и права человека.

Таким образом тот, кто первым разработает и предложит эффективный стандарт для ИИ-систем, – стандарт не технологический, как было прежде, во времена доисторических войн «Microsoft Internet Explorer vs Netscape Navigator» (2000) или «Windows vs Linux» (2005), а этический, кто сумеет дать определение ИИ как технической системы, кто сформулирует применимые принципы контроля ИИ-систем – тот завтра сможет выйти победителем на новый рынок ИИ-систем и быстро возникающей новой экономики. При этом, как показывают авторы статьи, универсального определения ИИ до сих пор не существует.

Шанс добиться успеха в этой сфере есть и у России. Но отечественный бизнес, несмотря на технологические успехи в сфере ИИ, этого шанса, похоже, не видит. Например, ведущие российские банки гордятся способностью благодаря ИИ принять решение о кредите в считанные минуты. Но при этом они не предлагают своих норм и гарантий в отношении непредвзятости и доверительности автоматических систем и инструментов.

Это же касается отечественной науки. Будь российские профессоры активнее – они могли бы оказаться среди первых там, где решается стратегия поведения homo sapiens по отношению к порожденными им технологиями.

«На данном этапе, когда на мировых площадках наблюдается переход от базовых принципов к согласованию общей структурной и описательной модели систем ИИ, важным представляется вынести на международный уровень и отстаивать наше научное, концептуальное понимание природы ИИ, предложить мировому сообществу методически грамотный, консолидированный междисциплинарный подход к регулированию интеллектуальных систем на основе ИИ», – отмечают авторы статьи.

По их мнению, такие задачи можно решить только за счет скоординированных усилий инженеров-технологов, юристов, ученых в области математики, физики, информатики, философии, социальной психологии, медицины, других специалистов на стыке наук, включая исследователей в области природоподобных и NBIC-технологий (аббревиатура от «нано-, био-, информационные, когнитивные» – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее стало известно о том, что Минпросвещения к 2021 году включит изучение искусственного интеллекта в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в половине школ.

Напомним, генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков назвал российскую столицу лучшей площадкой для проведения эксперимента по развитию искусственного интеллекта.