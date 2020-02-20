В Конституции предложили прописать лишение гражданства террористов и педофилов

В Конституции России необходимо прописать механизм лишения гражданства террористов и педофилов, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем предусмотреть в Конституции России механизм лишения российского гражданства. Эта мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Речь идет, например, об актах терроризма, растлении малолетних», – цитирует Миронова пресс-служба партии.

По его мнению, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания и не заслуживают быть гражданами России.

Также предлагается включить в Конституцию две поправки, «имеющие идеологическое значение»: закрепить в основном законе высокий статус культуры и принять «единую концепцию государственной информационной политики».

Первой поправкой «устанавливается обязанность граждан «уважительно относиться» к культурным ценностям многонационального российского народа». Вторая поправка основывается на принципах защиты труда, традиционных ценностях, культурной самобытности народа России, уважении к истории страны.

«Две этих поправки вносят идеологический элемент в нашу конституцию. Я убежден, что национальная идеология должна присутствовать в основном законе, хотя бы в общих принципиальных чертах», – отметил Миронов.

Ранее было предложено закрепить в Конституции принцип социального партнерства в трудовых отношениях.

Президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным. Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.